Uzak Şehir'in 20. bölümüne Alya damga vurdu! Sinem Ünsal'ın oyunculuğu sosyal medyayı salladı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu 'Uzak Şehir' dizisinin 20. bölümü yayınlandı. Uzak Şehir son bölümde yaşananlar ve Alya rolüne hayat veren Sinem Ünsal sosyal medyayı salladı.

UZAK ŞEHİR'DE NE OLDU?

Alya'nın annesi Fikriye'nin zamansız gelişi Alya'yı geçmiş travmaları ile yüzleştirdi. Cihan'ın ilk hamlesi Fikriye'yi konaktan göndermek ve bir otele yerleştirmek oldu. Alya'nın yıkılışını görmek Cihan'ı alt üst etti. Daha fazla dayanamayan Alya, öz annesinin ona yaşattıklarını Cihan'a anlattı.

"BENİ SATTI" DİYEREK ANLATTI

Alya'nın şu sözleri Cihan'ı çok etkiledi:

"Pavyonda çalışıyordu... Her akşam tuhaf tuhaf adamları eve getiriyordu... Çok yalvardım, 'bu adamları eve getirme' dedim. Dinlemedi. Yıllarca böyle yaşadım. 'Bırak bu işi yapma ben çalışırım' dedim. Dinlemedi. Saçma sapan herifleri getirmeye de devam etti. Ben öyle kalmadım ki, büyüdüm... Genç kız oldum. Sonra o pis pis adamların ilgisini çekmeye başladım. Bir gün çok korktum. Duramadım kaçtım evden. Cansu'ya gittim. Açtı kapıyı, ailesi de öyle. Bana kucak açtılar. Yardım ettiler. O kadın ben neden kaçtım o kadar iyi biliyordu ki, hiçbir şey yapmadı biliyor musun? Hayatına devam etti. Sonra Caroline sormuş. 'Ne bu hali' diye... Görüştük. O kadar güzel konuştu ki, nefes gibi geldi. 'Benim bir çocuğum yok, gel benim çocuğum ol. Ben seni evlat edinmek istiyorum' dedi. Caroline'in beni istediğini öğrenince karşılığında 300 bin Euro istedi. Beni sattı... Babamı hiç bilmiyorum... Görmedim. O da bilmiyor. Doğurmuş işte, kimden yaptığını bilmiyor."

ALYA YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan Uzak Şehir son bölümde Deniz kayboldu. Deniz'i bulan Alya ve Cihan, küçük çocuğun nehre düşmesiyle büyük bir şok yaşadılar. Önce Cihan, ardından da Kaya minik Deniz'i kurtarmak için nehre atladı. O anlarda Alya'nın feryatları yürek dağladı.

Sosyal medyada ise Sinem Ünsal'a oyunculuğu sebebiyle binlerce yorum yağdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları: