Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal nasıl bu kadar fit? Sırrını anlattı

Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayaca, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinin güzel oyuncusu Sinem Ünsal, performansının yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.
Sevilen dizide Alya karakterini canlandıran oyuncunun sosyal medya paylaşımları da yakından takip ediliyor.
Daha önce çocukluğundan beri et yemediğini söyleyen Sinem Ünsal "Et yemiyorum tadını bile hatırlamıyorum kokusundan da hoşlanmıyorum" demişti.
Ünsal son açıklamasında da sorular üzerine fit görünümünün sırrını anlattı.
"Beslenmeme çok dikkat ediyorum" diyen Uzak Şehir'in Alya'sı şunları söyledi:
"Dönem dönem beslenme biçimimi değiştiriyorum. IF besleniyorum yani günün 4 diliminde yiyip 24 saat diliminde yemiyorum. Bazen otofaji dediğimiz şeyi yapıyorum. Sabah kahvaltı etmiyorum, kendime 4 saat belirliyorum o da genellikle akşamüzeri başlıyor."
Sunucunun "Abur cubur da mı yemiyorsun?" demesi üzerine Ünsal "Hayır sadece tek kupa kahve, sadece su aslında. Akşam 17.00'de ilk öğünümü yiyip 4 saat sonra 9'da da son öğünümü yiyip bitiriyorum" yanıtını verdi.
Oyuncu 4 saatlik düzeni 2 yıl boyunca yaptığını söylerken şu an öyle beslenmediğini de söyledi. Ünsal "Şu an ne zaman acıkırsam o zaman yiyorum sağlıklı besleniyorum, gluten, süt ürünü ve et yok" dedi.
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