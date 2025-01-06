Yaprak Özdemiroğlu’nun 61 yaşında değişmeyen güzelliği... Şekerpare’nin unutulmaz yıldızının son hali gündemde

Yaprak Özdemiroğlu da Şekerpare filmindeki güzelliğiyle hafızalara kazındı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almış olmasına rağmen oyunculuğa olan tutkusu sayesinde pek çok projede yer aldı.