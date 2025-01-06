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  4. Yaprak Özdemiroğlu’nun 61 yaşında değişmeyen güzelliği... Şekerpare’nin unutulmaz yıldızının son hali gündemde

Yaprak Özdemiroğlu’nun 61 yaşında değişmeyen güzelliği... Şekerpare’nin unutulmaz yıldızının son hali gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Yaprak Özdemiroğlu, 1983 yapımı Şekerpare filmiyle hafızalara kazındı. 61 yaşında olmasına rağmen oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Özdemiroğlu'nun son hali, “Gençlik iksirini bulmuş gibi” yorumlarına neden oldu.

Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare ne zaman yayınlanırsa yayınlansın keyifle izleniyor. Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, başrollerini İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu'nun paylaştığı filmin yıldızları da gündeme geliyor.

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Yaprak Özdemiroğlu da Şekerpare filmindeki güzelliğiyle hafızalara kazındı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almış olmasına rağmen oyunculuğa olan tutkusu sayesinde pek çok projede yer aldı.

Şimdilerde 61 yaşında olan Özdemiroğlu, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor.

Son dönemde sosyal medyada gündem olan Özdemiroğlu, güzelliğiyle beğeni topluyor. “O hâlâ şekerpare” gibi yorumlar yapılan ünlü oyuncu, adeta gençlik iksirini bulmuş gibi görünüyor.

Yaşına rağmen değişmeyen güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyada da sıkça gündem oluyor.

Yaprak Özdemiroğlu’nun son halini görenler, yılların ona hiç uğramadığını dile getiriyor. 58 yaşındaki oyuncunun gençlik yıllarındaki ışıltısını hâlâ taşıyor olması, hem eski hem de yeni nesil hayranlarını büyülüyor.

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Yaprak Özdemiroğlu
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