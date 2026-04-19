Game of Thrones’un Joffrey Baratheon'u şimdi ne yapıyor? İşte son hali

Game of Thrones'ta yer alan çocuk oyuncular kariyerlerinin henüz başındaydı ve yapımın final yapmasının ardından oldukça farklı yollara yöneldiler.

Kimileri başrol projelerde yer alırken, kimileri farklı alanlara yöneldi ya da gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Hiçbirinin kariyer yolu birbirine benzemedi.

Fantastik roman serisinden uyarlanan Game of Thrones’un çocuk yıldızlarından Jack Gleeson son haliyle merak edildi.

KARİYERİNE ARA VERDİ

Jack Gleeson, dizide Joffrey Baratheon rolüne başladığında 17 yaşındaydı. İlk sezondan dördüncü sezona kadar ana kadroda yer aldı. Karakterinin diziden ayrılmasının ardından oyunculuk kariyerine ara vererek şöhretten uzaklaşmayı tercih etti. Dublin’deki Trinity College’da felsefe ve teoloji eğitimi aldı.

2020 yılında BBC yapımı Out of Her Mind dizisiyle ekranlara geri döndü. Daha sonra The Land of Saints and Sinners, The Sandman ve House of Guinness projelerinde rol aldı.