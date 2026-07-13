Gamze Özçelik kamera karşısına geçti! Kocası paylaştı

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2024 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu birliktelikleri süren çift zaman zaman paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Çift son olarak bir reklam için kamera karşısına geçti. Strik karısıyla karelerini paylaşarak "Sadece eşimi hayali tatillere götürüyorum" dedi.

Gamze Özçelik, kamera arkasına görüntülerini de paylaşarak beğeni topladı.

O DİZİYLE EL SIKIŞTI

Öte yandan uzun süredir oyunculuktan uzak duran Gamze Özçelik, Operasyon Alesta dizisiyle setlere döndü. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryosunda ise Onur Böber bulunuyor.

Geniş oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran ve Fırat Çelik gibi isimler dikkat çekiyor. Aslıhan Güner, Ersin Arıcı ve Mehmet Bozdoğan da kadronun kilit karakterlerini oluşturuyor. Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz de dizide rol alıyor. Gamze Özçelik, hikayede Afrika'da görev yapan Zeynep karakterine hayat veriyor.