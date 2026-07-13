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55 yaşındaki Amanda Holden fit görünümünün sırrını açıkladı! Günde sadece bir öğün yiyor

Amanda Holden, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını ilk kez paylaştı. 55 yaşındaki ünlü sunucu, uyguladığı beslenme düzenini, vazgeçmediği kahvaltısını ve "günde tek öğün" kuralını anlatarak dikkat çekti.

55 yaşındaki Amanda Holden fit görünümünün sırrını açıkladı! Günde sadece bir öğün yiyor

55 yaşındaki sunucu ve televizyon yıldızı Amanda Holden, fit fiziğini nasıl koruduğunu ve bir gün boyunca nasıl beslendiğini anlattı.

Sosyal medyada sık sık bikinili pozlarıyla dikkat çeken Holden, her zaman kamera karşısına hazır görünmesini sağlayan yaşam tarzını Daily Mail'e açıkladı.

Ünlü isim, oyuncu Elizabeth Hurley'in tavsiyesini uyguladığını ve günde yalnızca tek ana öğün tükettiğini söyledi. Amanda Holden, kahvaltıda yumurta beyazından yapılmış, ıspanak, beyaz peynir ve avokadolu omlet ile yeşil sebze suyu içtiğini, ardından akşam saatlerine kadar hiçbir şey yemediğini belirtti.

KATI DİYETLERE SICAK BAKMIYOR

"Vejetaryenim, bu yüzden muhtemelen farkında olmadan sağlıklı besleniyorum" diyen Holden, "Ama yemeği de alkolü de çok seviyorum. Özellikle böyle havalarda bir Aperol Spritz içmeye bayılıyorum" dedi.

55 yaşındaki Amanda Holden fit görünümünün sırrını açıkladı! Günde sadece bir öğün yiyor 1

Zaman zaman kendini ödüllendirdiğini söyleyen Holden, katı diyetlere sıcak bakmadığını dile getirerek "Başkaları için işe yarayan her yöntemi takdir ediyorum ama ben hiçbir şeyi tamamen hayatımdan çıkaran insanlardan olamam. Hayat zaten yeterince zor. Bu yüzden makul ölçülerde canınız ne istiyorsa yiyin. Her şeyden biraz tüketmek en doğrusu" ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki Amanda Holden fit görünümünün sırrını açıkladı! Günde sadece bir öğün yiyor 2

Amanda Holden, haftada iki ya da üç kez evindeki egzersiz bisikletini kullandığını ve hava şartlarından etkilenmeden spor yapabilmesinin kendisi için büyük avantaj olduğunu söyledi.

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Amanda Holden
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