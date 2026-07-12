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Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! Tuba Büyüküstün'ün kızları merak edildi

Kariyerinin zirvesindeyken ekranlara ara veren ve çocuklarına vakit ayırmaya karar veren oyuncu Tuba Büyüküstün açıklamalarıyla gündeme geldi. Onur Saylak ile evliliğinden ikizleri olan oyuncunun kızlarının son hali merak edildi.

Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! Tuba Büyüküstün'ün kızları merak edildi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenmiş ve 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya dünyaya gelmişti. 2017’de yollarını ayıran ikilinin ikiz kızları uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Katıldığı YouTube programında boşanma sürecine dair açıklamalar yapan oyuncu ikizleri için kariyerinin zirvesinde mesleğine ara vermesinden de bahsetti.

Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! Tuba Büyüküstün ün kızları merak edildi 1

"Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu" diyen Tuba Büyüküstün şunları söyledi:

"O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani, sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken... Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak, olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı. Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı."

Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! Tuba Büyüküstün ün kızları merak edildi 2

"ÇOCUKLARIMA KENDİM BAKIYORUM"

Tuba Büyüküstün devamında "Boşandığımdan beri bir yardımcım yok. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Aldığım bütün işleri, onlarla olan takvimime göre organize ediyorum. Çünkü eğer bu çocuklara birebir vakit ayırmayacaksam neden doğurdum diye düşünüyorum. Çocuklarımın yanında olmak şu an hayatımın önceliği. Annem ve babam da yardımcı oluyor" dedi.

Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! Tuba Büyüküstün ün kızları merak edildi 3

Oyuncu ayrıca "Anneliğimle işim arasında seçim yapmak zorunda kaldım demeyeceğim çünkü annelik hayatımın vazgeçilmez bir parçası. İşim ise hayatımın bir partneri. Dolayısıyla anneliğimle değil, hayatımla işim arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığım bir dönem oldu ve ben hayatımı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar sonrası oyuncunun ikiz kızlarının son hali merak edildi. Oyuncunun kızlarına beğeni yağdı.

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Tuba Büyüküstün
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