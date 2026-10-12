Gelinim Mutfakta tepki çekti! Beyhan Öksüz'ün zor anları yayınlandı

Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan yarışması Gelinim Mutfakta'da dikkat çeken isimlerden biri de Beyhan Öksüz. Beyhan Öksüz'ün oğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Öksüz ve gelini Yeşim korkutan haberi yarışma sırasında aldı.

Set arkasında gelen 'Oğlun Erdi saldırıya uğramış!' haberi stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Stüdyoda yaşanan gerginlik ve korku sırasında yapım ekibi kayda devam etti.



Gelinim Mutfakta 1930. bölüm fragmanı da bu anları ekrana taşıdı. Beyhan Öksüz'ün sinir krizi geçirdiği anların yansıdığı fragmana X'te tepki yağdı.

Sosyal medyada "Bu programa ceza gelmeli", "Bunu bile şov yapmışlar, pes", "Böyle bir şeyi kayda alıp sergilemek ne kadar doğru", "Rezillik bunu yayınlamak" yorumları dikkat çekti.