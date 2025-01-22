Gökhan Çıra yine kaza yaptı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Dün akşam saatlerinde İstanbul-Bursa yolunda 7 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada Gökhan Çıra'nın da olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Çıra'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama avukatından geldi.

7 aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Çınar'ın avukatı açıklama yaptı.

Avukatı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Kamuoyunun bilgisine, Müvekkilim Gökhan Çıra’nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul- Bursa istikametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır. Şu an için müvekkilin telefonlara dönüş yapabilecek halde bulunmaması sebebiyle tarafımca bilgilendirmem gerekmiştir. Doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre hastanede tedavi altında olacaktır.“

Ünlü isim daha önce de Sapanca yolu üzerinde trafik kazası geçirmişti ve milyonluk aracı hasar almıştı.