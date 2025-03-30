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Gökhan Ünver 1 haftada yaklaşık 250 bin takipçi kaybetti! Tepkilerle dalga geçince...

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Kubra Akalın

Fenomen Gökhan Ünver ülke gündemine sessiz kaldığı için eleştiriliyor. İddialara göre 1 haftada yaklaşık 250 bin takipçi kaybeden fenomen gündeme gelince kendisini eleştirenlerle dalga geçti.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek protestoları sürerken bu süreçte sessiz kalan fenomenlere ve oyunculara da tepkiler oluyor.

Sessiz kalarak tepki çeken isimlerden biri de Gökhan Ünver oldu. Fenomen iddialara göre sessiz kaldığı için 1 haftada yaklaşık 250 bin takipçi kaybetti.

Sessiz kaldığı için eleştirilen fenomen daha sonra ise bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenlerle dalga geçti.

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Kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerinin görsellerine videosunda yer veren Gökhan Ünver, 'iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental' notunu düştüğü videosuyla tepkilerin odağı oldu.

Fenomenin bu paylaşımını görenler "Utanç verici bir paylaşım olmuş", "Keşke sessiz kalsaymış", "Boykutun kralını hak etti", "Neden boykot edildiğini kanıtlamış" yorumlarında bulundu.

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