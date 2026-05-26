Gözde Kansu, 1 ayda 6 kilo verdi! Zayıflama sırrı: Oryantal

3 sezon süren Yalı Çapkını'nda Ferit'in annesi Gülgün karakterine hayat veren ve son olarak Çirkin dizisinde rol alan Gözde Kansu verdiği kilolarla gündeme geldi. Saba Tümer'e konuk olan Kansu nasıl zayıfladığını anlattı.

1 ayda 6 kilo veren Gözde Kansu Saba Tümer'in sorusu üzerine zayıflama sırrını paylaştı. Saba Tümer "Çok çok iyi duruyorsun. Nedir bunun sırrı?" deyince "Oryantal" yanıtını aldı.

Gözde Kansu açıklamasında şunları söyledi:

"YouTube'da böyle oryantalle nasıl kalori yakılır dersleri var. Bana bir oryantal rolü gelince matı ve dumble'ları koydum yere ve o kanalları açtım ve sabah ilk kahvemle beraber sallamaya başladım ve gerçekten kilo verdim."

Başıbozuk filminde oryantal rolünde yer alan Kansu "6 yaşından 10 yaşına kadar bale yapmışım. Sonra halk dansları oynadım. Yani dans etmeyi seviyoruz. İzmirliyiz" dedi.