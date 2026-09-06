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Gözde Seda Altuner Serhat Kılıç'ın ölüm haberiyle yıkıldı! Duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner arkadaşı Serhat Kılıç'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Oyuncu Kılıç'ın ardından yaptığı paylaşımda "Seninle karşılıklı oynamış olmak hayatımın en büyük şanslarından biri" dedi.

Gözde Seda Altuner Serhat Kılıç'ın ölüm haberiyle yıkıldı! Duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu. 51 yaşındaki Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok ünlü isimden peş peşe paylaşımlar geldi.

Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner de arkadaşının ölümü sonrası yaşadığı şokla bir paylaşım yaptı ve "Hâlâ inanamıyorum. Elim ayağım buz kesti. Aklım durdu. Senin gibi hayat dolu, senin kadar enerjik bir insanın bu kadar erken gittiğine inanmak istemiyorum" dedi.
Gözde Seda Altuner Serhat Kılıç ın ölüm haberiyle yıkıldı! Duygusal paylaşım 1

"TÜM MAL VARLIĞINI ORTAYA KOYACAK..."

Altuner Serhat Kılıç'ın ardından şunları söyledi:

"Sen bu ülkenin en yetenekli, en özel oyuncularından birisin. Eşsiz zekân, üstün yeteneğin, esprilerin, sahnedeki varlığın ve iyi kalbin… Elinde ne varsa paylaşan, arkadaşlarının derdiyle gerçekten dertlenen tavrın ve samimiyetin inanılmazdı. Tüm ekip için bu kadar bonkör olan çok az insan tanıdım.

Tiyatro okulu kurabilmek için tüm mal varlığını ortaya koyacak, yıllarca borç ödemeyi göze alacak kadar inandığın şeylerin arkasında duran bir adamdın.Tiyatroya, oyunculuğa ve senden sonra gelecek oyunculara bıraktığın şey yalnızca yaptığın diziler ve filmler değil.

Gözde Seda Altuner Serhat Kılıç ın ölüm haberiyle yıkıldı! Duygusal paylaşım 2

"BUNU YAZMAK İÇİMİ PARÇALIYOR"

Seninle karşılıklı oynamış olmak hayatımın en büyük şanslarından biri. Bunun nasıl bir şey olduğunu ancak seninle oynayanlar bilir. Karşındaki oyuncuyu büyüten, onu anlatan, onu daha iyi olmaya zorlayan bir oyuncuydun. Seninle oynamak başlı başına bir ders. Hatta okul gibi. Beni kızdırıp sonra bununla eğlenmeni, ardından gönlümü almak için bir anda küçük bir çocuğa dönüşmeni… Her cümlende zekânın izini bırakmanı hiç unutmayacağım.

Gözde Seda Altuner Serhat Kılıç ın ölüm haberiyle yıkıldı! Duygusal paylaşım 3

Aktörlüğünün en zirvesinde, en usta döneminde gitmiş olman beni mahvediyor. Keşke daha uzun zamanımız olsaydı. Keşke tekrar tekrar karşılaşabilseydik. Keşke oyunculuğa ve hepimize daha katacağın onca şeyi görebilseydik. Ama sen, birçok insanın bir ömürde bırakamayacağı kadar derin ve özel bir iz bıraktın. Hem yaptığın işlerde hem de seni tanıyan insanların hayatında. Seni minnet ve çok büyük bir saygı ile hatırlayacağım. Bunu yazmak içimi parçalıyor..."

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
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