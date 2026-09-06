MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi

Kate Moss, Vogue Brasil'in eylül kapağı için verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı. 52 yaşındaki süper modelin transparan elbisesi ve iddialı kürk kombini kısa sürede gündem oldu.

Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss, Vogue Brasil'in eylül sayısı için verdiği cesur pozlarla gündem oldu.

Kate Moss, Vogue Brasil'in son kapağı için Bahia'nın Trancoso bölgesinde objektif karşısına geçti. 52 yaşındaki süper model, derginin eylül sayısında yer alan çekimde transparan ve cesur tasarımlarla poz verdi.

Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi 1
En dikkat çeken karelerden birinde Kate Moss, saçları geriye doğru ıslak şekilde taranmış halde denizden çıkarken dantel detaylı transparan slip elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Ünlü model, çekimin bir diğer karesinde ise gösterişli büyük bir kürk ceket giydi. Kürkün altında üstsüz olduğu izlenimi veren Moss, kameraya verdiği iddialı bakışlarla Vogue Brasil kapağına damga vurdu.

Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi 2


Çekimde ayrıca avangart bir konseptle bir atın üzerinde uzandığı poz da yer aldı.

Fotoğrafçı Zee Nunes tarafından çekilen moda serisinde Bottega Veneta ve Saint Laurent tasarımları kullanıldı. Çekime eşlik eden röportajında Kate Moss, Brezilya sevgisini şu sözlerle anlattı:
Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi 3

"Brezilya'da her zaman mutlu hissediyorum. Enerjisi, müziği, yemekleri ve insanları... Oradaki cömert ruhu gerçekten çok seviyorum."

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz iç çamaşırlarıyla kayalıklarda cesur pozlarBeyaz iç çamaşırlarıyla kayalıklarda cesur pozlar
Mesajlarını paylaştı! Gelen tepkiler çileden çıkardı, sert çıktıMesajlarını paylaştı! Gelen tepkiler çileden çıkardı, sert çıktı

Anahtar Kelimeler:
Kate Moss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.