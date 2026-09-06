Kate Moss transparan elbisesiyle olay oldu! Yaşı gündeme geldi

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss, Vogue Brasil'in eylül sayısı için verdiği cesur pozlarla gündem oldu.

Kate Moss, Vogue Brasil'in son kapağı için Bahia'nın Trancoso bölgesinde objektif karşısına geçti. 52 yaşındaki süper model, derginin eylül sayısında yer alan çekimde transparan ve cesur tasarımlarla poz verdi.



En dikkat çeken karelerden birinde Kate Moss, saçları geriye doğru ıslak şekilde taranmış halde denizden çıkarken dantel detaylı transparan slip elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Ünlü model, çekimin bir diğer karesinde ise gösterişli büyük bir kürk ceket giydi. Kürkün altında üstsüz olduğu izlenimi veren Moss, kameraya verdiği iddialı bakışlarla Vogue Brasil kapağına damga vurdu.

Çekimde ayrıca avangart bir konseptle bir atın üzerinde uzandığı poz da yer aldı.

Fotoğrafçı Zee Nunes tarafından çekilen moda serisinde Bottega Veneta ve Saint Laurent tasarımları kullanıldı. Çekime eşlik eden röportajında Kate Moss, Brezilya sevgisini şu sözlerle anlattı:



"Brezilya'da her zaman mutlu hissediyorum. Enerjisi, müziği, yemekleri ve insanları... Oradaki cömert ruhu gerçekten çok seviyorum."