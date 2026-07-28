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Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum"

Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrılan Gülben Ergen adliyeye geldi. Ergen ilk açıklamasında "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi.

Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi.

Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum" 1

Gülben Ergen devamında "Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum" 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağırılmıştı.

Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum" 3

Gülben Ergen sosyal medya hesabında da "İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum" demişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkemizde topluma yönelik yaptığın iyilik ve adalet arayışının birgün sana kötülük olarak dönecektir mantalitesi de maalesef yaşanıyor ve yaşatılıyor..
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