Gülben Ergen ifade vermek için adliyede! "Ben de kendimi mağdur hissediyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm çok kırgınım" dedi.

Gülben Ergen devamında "Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağırılmıştı.

Gülben Ergen sosyal medya hesabında da "İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum" demişti.

Kaynak: DHA