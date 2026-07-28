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Mercan Köşk'ten yeni fragman! Mercan Köşk ne zaman?

ATV'nin yeni sezonda ekrana gelecek dizisi Mercan Köşk'ten yeni tanıtım geldi. Mercan Köşk oyuncuları, konusu merak edildi. Peki Mercan Köşk ne zaman?

Mercan Köşk'ten yeni fragman! Mercan Köşk ne zaman?

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan, 'Mercan Köşk' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN?

Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımıyla sürükleyici hikâyesine dair merakı daha da artırırken, karakterler arasındaki gerilimi ve Çukurova'nın etkileyici atmosferini gözler önüne seriyor.

Mercan Köşk ten yeni fragman! Mercan Köşk ne zaman? 1

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Mercan Köşk ten yeni fragman! Mercan Köşk ne zaman? 2

MERCAN KÖŞK TANITIMI

Yayınlanan yeni tanıtımda, Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin karakterleri arasında yaşanan ilk yüzleşmeler dikkat çekiyor. Tanıtımda Aras, Cemre ve Toprak arasındaki gerilim dolu anlar hikâyenin merkezindeki çatışmaya dair güçlü ipuçları verirken, Tarsus’un büyüleyici coğrafyası ve görsel atmosferi de tanıtıma damga vurarak dizinin güçlü dünyasını izleyiciye hissettiriyor.

Geçmişin sırlarını, iki düşman aile arasındaki hesaplaşmayı ve imkânsız bir aşkı merkezine alan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel dünyasıyla Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Mercan Köşk
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