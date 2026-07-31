Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti

Konserdeki şovları ve cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen yeni şarkısı İtaat Yok ile adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Gülşen, yeni şarkısı "İtaat Yok" için dikkat çeken bir imaj değişikliğine de imza attı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan şarkıcı, bu kez koyu kahve tonlarını tercih etti.

Yeni imajıyla Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkan Gülşen'in dans şovu da sosyal medyada konuşuldu.

Gülşen'in hem yeni imajı hem de dansı sosyal medyada çok konuşuldu. X'te "Kraliçe döndü", "Efsane görünüyor", Dansı da kendisi de efsane" yorumları yapıldı.

GÜLŞEN İTAAT YOK SÖZLERİ

Sana geldim, koyma yasaklar

Hiç itaat yok kafada

Biliyo'sun, bende olanlar

Kimsede yok, hiç arama

Yazıma, kışıma gel

Yetmez geceden sabaha

Yazıma, kışıma gel

Yetmez geceden sabaha

Para versen üstüne yok benden

Bulamazsın bi' daha

[Ön Nakarat]

Gezdireyim mi seni dudaklarımda?

Yüzdüreyim mi dipsiz sularımda?

Bozdurayım mı niyetlerini

Sıkıştırıp kapı aralıklarında?

[Nakarat]

El, ayak çekilince

Gel, anlarsın görünce

Sen mi bana, ben mi sana aç, aç, aç

Taparsın her santimine

Unutmazsın on beş sene

Baksana şu güzelliğe, taş, taş, taş