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Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Gülşen, yeni şarkısı İtaat Yok için imajını tamamen yeniledi. Gülşen'in dans şovu da sosyal medyada çok konuşuldu.

Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti

Konserdeki şovları ve cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen yeni şarkısı İtaat Yok ile adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Gülşen, yeni şarkısı "İtaat Yok" için dikkat çeken bir imaj değişikliğine de imza attı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan şarkıcı, bu kez koyu kahve tonlarını tercih etti.

Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti 1

Yeni imajıyla Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkan Gülşen'in dans şovu da sosyal medyada konuşuldu.

Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti 2

Gülşen'in hem yeni imajı hem de dansı sosyal medyada çok konuşuldu. X'te "Kraliçe döndü", "Efsane görünüyor", Dansı da kendisi de efsane" yorumları yapıldı.

Gülşen imaj değiştirdi! Sahnede dansıyla kendinden geçti 3

GÜLŞEN İTAAT YOK SÖZLERİ

Sana geldim, koyma yasaklar
Hiç itaat yok kafada
Biliyo'sun, bende olanlar
Kimsede yok, hiç arama
Yazıma, kışıma gel
Yetmez geceden sabaha
Yazıma, kışıma gel
Yetmez geceden sabaha
Para versen üstüne yok benden
Bulamazsın bi' daha

[Ön Nakarat]
Gezdireyim mi seni dudaklarımda?
Yüzdüreyim mi dipsiz sularımda?
Bozdurayım mı niyetlerini
Sıkıştırıp kapı aralıklarında?

[Nakarat]
El, ayak çekilince
Gel, anlarsın görünce
Sen mi bana, ben mi sana aç, aç, aç
Taparsın her santimine
Unutmazsın on beş sene
Baksana şu güzelliğe, taş, taş, taş

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Gülşen
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