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Kylie Jenner, yeni parfüm kampanyasında cesur pozlarıyla dikkat çekti!

Kylie Jenner, yeni Mood Stones parfüm koleksiyonunun tanıtımı için cesur pozlar verdi. Transparan beyaz elbisesi ve fit fiziğiyle dikkat çeken ünlü yıldız, yeni kokularını sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşturdu.

Kylie Jenner, yeni parfüm kampanyasında cesur pozlarıyla dikkat çekti!

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics markasının yeni parfüm kampanyası için objektif karşısına geçti. 28 yaşındaki televizyon yıldızı, geçtiğimiz hafta sonu Instagram hesabından paylaştığı karelerle yeni "Mood Stones" adlı üçlü parfüm koleksiyonunu tanıttı.

Büyükannesi MJ Campbell'ın vefatının yasını tutan Jenner, buna rağmen markasının yeni kampanyasını takipçileriyle buluşturdu.

Kylie Jenner, yeni parfüm kampanyasında cesur pozlarıyla dikkat çekti! 1

Ünlü isim, ilk fotoğrafta büyük kayalara yaslanarak transparan beyaz bir elbiseyle poz verdi. Derin dekolteli ve kolsuz tasarıma sahip elbisesini uzun koyu renk saçları tamamladı.

Kylie Jenner, yeni parfüm kampanyasında cesur pozlarıyla dikkat çekti! 2

İki çocuk annesi Jenner, yarı transparan kahverengi uzun elbisesiyle de poz verdi. Güneş ışığının üzerine vurduğu karelerde koleksiyonun Velvet Brew isimli kokusunu tanıttı.

Kylie Jenner, yeni parfüm kampanyasında cesur pozlarıyla dikkat çekti! 3

Paylaşımına, "Yeni parfüm üçlüm Mood Stones ile tanışın. İster ferah, ister yumuşak, ister cesur kokuları sevin; her anınıza uygun bir parfüm var." notunu düştü.

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Kylie Jenner
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