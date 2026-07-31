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Taşacak Bu Deniz'in rakibi Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor! Meltem Akçöl başrol oldu

Taşacak Bu Deniz'in rakibi olarak yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor. Başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu’nun sete çıkılmasına rağmen kadrodan ayrılmasından sonra yeni başrol belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in rakibi Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor! Meltem Akçöl başrol oldu

Taşacak Bu Deniz'e rakip gösterilen dizi Sevdam Karadeniz'de krizler bitmiyor. Önce erkek başrol Emre Bey diziden ayrılmıştı. NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizide Emre Bey'den sonra Aslıhan Malbora ayrılık kararı almıştı. Ardından yeni kadın başrol olarak Damlasu İkizoğlu getirilmişti.

Taşacak Bu Deniz in rakibi Sevdam Karadeniz de kriz bitmiyor! Meltem Akçöl başrol oldu 1

Sevdam Karadeniz'de çekimler başladıktan sonra başka bir kriz daha çıktı. Sevdam Karadeniz'de kadın başrol Damlasu İkizoğlu çekimler başladıktan sonra ayrılık kararı aldı.

İLK TEKLİF ONA GİTMİŞTİ

10 günlük çekimlerin çöpe gittiği iddia edilirken başrol olarak Meltem Akçöl’le anlaşıldı. Akçöl, aylar önceden anlaştığı “Babamın Damadı” filminin çekimleriyle dizinin hazırlık dönemi çakıştığı için projeyi kabul edememişti.

Taşacak Bu Deniz in rakibi Sevdam Karadeniz de kriz bitmiyor! Meltem Akçöl başrol oldu 2

Meltem Akçöl yaşanan değişikliklerin ardından bu kez zamanlaması uyduğu için Akdeniz’in teklifini kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
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