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Günlerdir yoğun bakımda olan usta oyuncudan üzen haber! Naşit Özcan'ın sağlık durumu

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veren Naşit Özcan, günlerdir yoğun bakımda! Durumu kritik olan oyuncunun sağlık durumuna dair eşi açıklama yaptı.

Günlerdir yoğun bakımda olan usta oyuncudan üzen haber! Naşit Özcan'ın sağlık durumu
Kubra Akalın

Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

68 yaşındaki Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Göklü, ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Naşit hâlâ yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler."

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Elif Göklü bir süre önceki açıklamasında ise durumu şu sözlerle ifade etmişti:

"Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı... Hâlâ yoğun bakımda solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum..."

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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Naşit Özcan
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