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Güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu! Vakko veliahtı Allan Hakko'nun mutluluğu kısa sürdü

Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Pelin Uluksar'a kaptıran iş insanı Allan Hakko'nun mutluluğu yine kısa sürdü. Pelin Uluksar, Allan Hakko ile ayrıldığını açıkladı.

Güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu! Vakko veliahtı Allan Hakko'nun mutluluğu kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Vakko veliahtı Allan Hakko özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakko, Selin Yağcıoğlu ile iki yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Pelin Uluksar'a kaptırmıştı.

Ancak ünlü iş insanının mutluluğu yine kısa sürdü. Pelin Uluksar, Allan Hakko ile ayrıldığını açıkladı.

Güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu! Vakko veliahtı Allan Hakko nun mutluluğu kısa sürdü 1

'DOSTLUĞUMUZ BAKİ'

Uzun süredir aşk yaşadığı Allan Hakko ile birlikteliğinin sona ermesiyle ilgili sorulara yanıt veren Uluksar, "Yani çok da bir şey söylemek istemem ama sevgi ve saygı çerçevesi içinde ayrıldık. Dostluğumuz baki. O da mutlu olsun, çok isterim. Çok iyi bir insan kendisi, dostluğumuz baki" diye konuştu.
Güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu! Vakko veliahtı Allan Hakko nun mutluluğu kısa sürdü 2

İlişkinin bitiş nedeninin kıskançlık olduğu yönündeki iddialara gülümseyerek karşılık veren oyuncu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Uluksar Selin Yağcıoğlu
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