Güzel oyuncuyla aşk yaşıyordu! Vakko veliahtı Allan Hakko'nun mutluluğu kısa sürdü

Vakko veliahtı Allan Hakko özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakko, Selin Yağcıoğlu ile iki yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra gönlünü güzel oyuncu Pelin Uluksar'a kaptırmıştı.

Ancak ünlü iş insanının mutluluğu yine kısa sürdü. Pelin Uluksar, Allan Hakko ile ayrıldığını açıkladı.

'DOSTLUĞUMUZ BAKİ'

Uzun süredir aşk yaşadığı Allan Hakko ile birlikteliğinin sona ermesiyle ilgili sorulara yanıt veren Uluksar, "Yani çok da bir şey söylemek istemem ama sevgi ve saygı çerçevesi içinde ayrıldık. Dostluğumuz baki. O da mutlu olsun, çok isterim. Çok iyi bir insan kendisi, dostluğumuz baki" diye konuştu.



İlişkinin bitiş nedeninin kıskançlık olduğu yönündeki iddialara gülümseyerek karşılık veren oyuncu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.