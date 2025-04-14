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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Hemen paylaşım geldi

Evlilik dışı bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, %99.9 çıkan rapora itiraz etmişti. Çocuğu Uzay'ı kabul etmeyen Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediği iddiaları gündeme geldi. Çift hemen paylaşım yaptı.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu? Hemen paylaşım geldi
Kubra Akalın

2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünyaevine girmişlerdi. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olan çiftten Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu iddiaları sonrası Adli Tıp raporu %99.9 çıktı. Ancak Sabancı Uzay'ı kabul etmiyor. Sabancı ailesinin bu gündemi sürerken iddialar göre Nazlı Sabancı durumu kabullenmekte zorlanıyor.

İddialara göre Nazlı Sabancı boşanmak istiyor ama parada anlaşamıyorlar. Sabah'ta yer alan iddialarda "Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş. Ve bir personele, 'Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz' demiş" ifadeleri yer aldı.

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Ancak Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı şu sıralar tatilde. İddiaların ardından da Hacı Sabancı hemen karısıyla bir pozunu paylaştı.

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Hacı Sabancı
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