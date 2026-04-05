Hadise'nin eski görüntüleri gündem oldu! Umut Akyürek’ten sert tepki

Şarkıcı Hadise'nin hem sahne tarzı hem de dansları sık sık gündeme geliyor. Ne yapsa adından söz ettiren Hadise'nin geçtiğimiz yıllarda giydiği bir kıyafet yeniymiş gibi paylaşıldı ve gündem oldu.

Hadise'nin kıyafeti X'te yayılınca sosyal medya ikiye bölündü. Hadise kıyafeti yüzünden sert eleştiriler alınca şu açıklamayı yaptı:

"Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin."

"BU BASİT BİR STRİPTİZ ŞOV"

Ancak bu açıklama bazı isimleri kızdırdı. Hadise'nin sözlerini gören Umut Akyürek şu sert ifadeleri kullandı:

"Neymiş efendim kadın bedeninden dilinizi, elinizi çekinmiş. En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı, kadın bedenini metalaştırmayı… Bu asla sanat değil, sanatın yanından bile geçemez, bu basit bir striptiz şovdur!"