Haftanın en çok izlenen Netflix klibi: Jennifer Lopez'in Office Romance'daki cesur sahnesi

Jennifer Lopez, yeni romantik komedi filmiyle şu sıralar Netflix’te zirvede yer alıyor. Ancak filmin en çok konuşulan sahnelerinden biri, Lopez’in oldukça cesur bikini tercihiyle dikkat çektiği sahne oldu.

Daily Mail’in haberine göre “Office Romance” adlı yapımda rol alan Jennifer Lopez, sahilde geçen bir sahnede rol arkadaşı Brett Goldstein ile flört ederken son derece küçük bir bikiniyle kamera karşısına geçti.

56 yaşındaki yıldız isim, bikini altının iplerini düzeltmeye çalışırken neredeyse kıyafet kazası yaşayacaktı.

Söz konusu sahne, Netflix’in resmi hesabında kısa sürede yaklaşık 13 milyon izlenmeye ulaştı ve haftanın en çok izlenen Netflix klibi oldu.

OFFİCE ROMANCE KONUSU

Filmin konusu ise yoğun iş temposuna sahip bir havayolu şirketi CEO’sunun, şirkete yeni katılan hukuk danışmanıyla yaşadığı tutkulu ilişkiyi merkezine alıyor. Jennifer Lopez filmde Jackie Cruz karakterine hayat verirken, Brett Goldstein ise Daniel Blanchflower adlı avukatı canlandırıyor.