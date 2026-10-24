Hakkı Bulut hastane çıkışı görüntülendi! Son hali ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" dedi.