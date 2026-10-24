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Hakkı Bulut hastane çıkışı görüntülendi! Son hali ortaya çıktı

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da bir mekânda sahne aldığı esnada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bulut hastane çıkışı görüntülendi.

Hakkı Bulut hastane çıkışı görüntülendi! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Bir saat sonra spor yapacağım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hakkı Bulut hastane çıkışı görüntülendi! Son hali ortaya çıktı 1

Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Tekerlekli sandalye ile çıkışa kadar gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" dedi.

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Hakkı Bulut
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