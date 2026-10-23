Hande Erçel'in kazancı gündem oldu! 24 saatlik bir story için istediği rakam dudak uçuklattı

Son dönemde hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez kazancıyla gündeme geldi. Güzelliği, tarzı ve geniş hayran kitlesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun reklam iş birliklerinden elde ettiği gelir merak edildi.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Erçel'in, markalarla yaptığı iş birliklerinde talep ettiği ücretler adeta dudak uçuklattı.

Özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklam paylaşımlarının yüksek bütçelere ulaşması, ünlü isimlerin dijital dünyadaki kazançlarını yeniden tartışmaya açtı.

KAZANCI GÜNDEM OLDU

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Hande Erçel'in Instagram kazancı masaya yatırıldı. İddiaya göre Erçel yalnızca 24 saat boyunca Instagram hikâyelerinde (story) kalacak bir paylaşım için 500-700 bin TL istiyor.