Hasan Can Kaya nişanlısına 100 bin dolarlık hediye aldı!

Konuşanlar ile adından söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya'nın özel hayatı da merak ediliyor. Hasan Can Kaya geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Duygu Karabaş ile Ortaköy’de bulunan Feriye’de düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Hasan Can Kaya'nın nişanına sadece yakın dostları katıldı.

Nişandan bir süre sonra Magazin Kuryesi tarafından Hasan Can Kaya ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Hasan Can Kaya nişanlısına değeri 100 bin dolar olan Patek Philippe marka saat aldı.

Hasan Can Kaya nişanlısından bahsederken "Kendisi ünlü biri değil çok düzgün bir hayatı var orada huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum" demişti.

KAZANCI GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Can Kaya geçtiğimiz yıl 30 milyon liraya yakın vergi verdiğini açıklamıştı. Ödediği vergiye bakıldığında Hasan Can Kaya'nın geçen yıl 70 ila 80 milyon TL arasında bir kazanç sağladığını gösteriyor.