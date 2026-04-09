Uzak Şehir Alya'ya yakışıklı komşu geliyor!

Kanal D'nin Mardin'de çekilen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ekibine yeni bir isim daha katılıyor. Ceren Moray'ın diziye girmesiyle heyecanın dozunu artıran Uzak Şehir'e yakışıklı bir oyuncu daha dahil oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir'e Mehmet Aykaç, Engin şef olarak katılıyor.

Aykaç, Alya’nın (Sinem Ünsal) komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.

MEHMET AYKAÇ KİMDİR?

Hatay doğumlu Mehmet Aykaç, 1992 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro Şarkıcılığı Bölümünde tamamlayan genç oyuncu, ilk televizyon deneyimini Eski Hikaye isimli dizi ile yaşamıştır. Bir dönem O Ses Türkiye yarışmasına katılan Aykaç, asıl çıkışını Kırgın Çiçekler adlı diziyle yaşar.