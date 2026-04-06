Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş nişanlandı! Duygu Karabaş ne iş yapıyor?

Konuşanlar ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü komedyenin, bir süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandığı öğrenildi.

Özel hayatını magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden Kaya’nın bu sürpriz kararı, hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk karelerle birlikte çift kısa sürede gündem olurken, Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş’a “çok yakıştılar” yorumları yapıldı.

Ortaköy Feriye’de aile arasında gerçekleşen sade törene 50 kişi katıldı.

Hasan Can Kaya nişanlısından bahsederken "Kendisi ünlü biri değil çok düzgün bir hayatı var orada huzurunu bozmak istemiyorum. Korumacı davranıyorum" demişti.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş nişandan sonra merak konusu oldu. Dijital sanat ve özellikle portre çalışmaları yaptığı bilinen Duygu Karabaş 2. Sayfa'da yer alan bilgiye göre ise reklamcı.

Karabaş; üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturuyor.