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Hasip ile Nasip gişede zirveye yerleşti!

Box Office listesinde 21 hafta sonra ilk kez bir Türk filmi zirveye yerleşti. Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçın'ı başrollerde buluşturan "Hasip İle Nasip" en çok izlenen film oldu.

Hasip ile Nasip gişede zirveye yerleşti!
Öznur Yaslı İkier

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, 16–22 Ekim haftasında toplam 301.304 izleyici sinema salonlarıyla buluştu.

Haftanın en çok izlenen filmi 49.843 izleyici sayısı ile Hasip ile Nasip oldu. 21 hafta sonra gişede zirveyi gören ilk yerli yapım olan Hasip ile Nasip, iki ezeli rakibin kahkaha sınırlarını zorlayan seçim kampanyalarını konu alıyor.

Hasip ile Nasip gişede zirveye yerleşti! 1

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde; Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın, Ufuk Özkan, Selim Erdoğan, Taner Ayyıldız, Oğuzhan Mengübeti, Mekin Sezer, Emir Sefa Yıldırım, Yağmur Dinç ve Berfin Tosuner rol alıyor. İzleyenlerin gülmekten yorulduk yorumları yaptığı Hasip ile Nasip’in sinemalarda gösterimi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Kul Didem Balçın film
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