Hasip ile Nasip gişede zirveye yerleşti!

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, 16–22 Ekim haftasında toplam 301.304 izleyici sinema salonlarıyla buluştu.

Haftanın en çok izlenen filmi 49.843 izleyici sayısı ile Hasip ile Nasip oldu. 21 hafta sonra gişede zirveyi gören ilk yerli yapım olan Hasip ile Nasip, iki ezeli rakibin kahkaha sınırlarını zorlayan seçim kampanyalarını konu alıyor.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde; Alper Kul, Toygan Avanoğlu, Didem Balçın, Ufuk Özkan, Selim Erdoğan, Taner Ayyıldız, Oğuzhan Mengübeti, Mekin Sezer, Emir Sefa Yıldırım, Yağmur Dinç ve Berfin Tosuner rol alıyor. İzleyenlerin gülmekten yorulduk yorumları yaptığı Hasip ile Nasip’in sinemalarda gösterimi devam ediyor.