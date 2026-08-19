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Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni detay! Kaldığı dairede bulundu

Yıllarca bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Hayden Panettiere'nin ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Hayden Panettiere'nin ölüm nedenine dair araştırmalar sürüyor.

Hayden Panettiere'nin ölümünde yeni detay! Kaldığı dairede bulundu

“Heroes” dizisinin yıldızı Hayden Panettiere'nin 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Oyuncunun hayatını kaybettiği dairede, opioid kaynaklı aşırı dozun etkilerini tersine çevirmek için kullanılan Narcan adlı burun spreyinin bulunduğu öne sürüldü.

Ancak bulunan Narcan'ın Panettiere'yi hayata döndürmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Hayden Panettiere nin ölümünde yeni detay! Kaldığı dairede bulundu 1

911 KAYDINDA "KALP DURMASI" DETAYI

Pazartesi günü ortaya çıkan 911 kayıtlarında, Panettiere'nin şüpheli aşırı dozun ardından kalp durması yaşadığı ifade edildi. Greenville County Adli Tıp Kurumu, oyuncunun otopsisinin tamamlandığını ve ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadığını açıkladı.

Yetkililer, Panettiere'nin kesin ölüm nedeninin ve ölüm şeklinin henüz belirlenmediğini, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Yetkililer ayrıca ilk incelemelerde cinayet ya da şüpheli bir durum olduğuna dair bulguya rastlanmadığını belirtti.

Hayden Panettiere nin ölümünde yeni detay! Kaldığı dairede bulundu 2

KOMŞUSU OLAY ANINI ANLATTI

Panettiere'nin hayatını kaybettiği binada yaşayan Micah Lee, olayın ardından koridorlarda büyük bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Hayden Panettiere nin ölümünde yeni detay! Kaldığı dairede bulundu 3

Lee, oyuncunun binadaki bir dairede "yığıldığına" dair duyum aldığını ve ardından koridorda çok sayıda kişinin hareket ettiğini anlattı. Ancak duyduklarının tamamını doğrulayamayacağını da özellikle belirtti.

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