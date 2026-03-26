HBO Harry Potter dizisinden ilk fragmanı yayınladı! Yayın tarihi açıklandı

Fantastik evrenin efsanevi hikâyesi yeniden ekranlara taşınıyor! HBO imzalı Harry Potter dizisi için yayınlanan ilk fragman, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Görsel atmosferi ve yeni uyarlama diliyle dikkat çeken yapımın, 2026 Noel’inde izleyici karşısına çıkacağı resmen açıklandı.

Dizi, genç Harry Potter’ın bir büyücü olduğunu keşfetmesini, Muggle ailesini geride bırakmasını ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na gitmek üzere yola çıkmasını konu alacak. Bu süreçte Ron Weasley ve Hermione Granger’la arkadaş olurken Lord Voldemort’a karşı mücadele edecek.

HBO, dizinin ‘kitaplara sadık bir uyarlama’ olacağını duyurmuştu.