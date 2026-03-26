HBO Harry Potter dizisinden ilk fragmanı yayınladı! Yayın tarihi açıklandı

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Tanıtımda dizinin 25 Aralık 2026’da, yani Noel döneminde izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Fantastik evrenin efsanevi hikâyesi yeniden ekranlara taşınıyor! HBO imzalı Harry Potter dizisi için yayınlanan ilk fragman, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Görsel atmosferi ve yeni uyarlama diliyle dikkat çeken yapımın, 2026 Noel’inde izleyici karşısına çıkacağı resmen açıklandı.

Dizi, genç Harry Potter’ın bir büyücü olduğunu keşfetmesini, Muggle ailesini geride bırakmasını ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na gitmek üzere yola çıkmasını konu alacak. Bu süreçte Ron Weasley ve Hermione Granger’la arkadaş olurken Lord Voldemort’a karşı mücadele edecek.

HBO, dizinin ‘kitaplara sadık bir uyarlama’ olacağını duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyolmilla ve Muse For All'dan ilham verici koleksiyon!Trendyolmilla ve Muse For All'dan ilham verici koleksiyon!
Müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''Müjdeyi patlattı! ''Çekimlere başlayabiliriz''

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

