Uzak Şehir 61. bölüm 2. fragman izle! 'Şimdi reytingler uçar'

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir son olarak 60. bölümüyle ekrana geldi. Pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizi yeni fragmanıyla sosyal medyayı salladı.

Dizinin yeni bölümü öncesi gelen ikinci fragman şimdiden herkesi heyecanlandırdı. Alya'nın uçurumdan atlaması büyük etkileşim aldı. Dizideki o sahne için sosyal medyada yorum yağdı.

UZAK ŞEHİR 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Büyük ilgi gören fragmana; 'Anne olmanın ne kadar zor ve güzel olduğunu tekrardan hatırlattı', 'Nefesim kesildi', 'Şimdi reytingler uçar', 'Ağzım açık izledim her saniyesinde nefesim kesildi', 'Efsane dizi geri döndü süper' gibi yorumlar yapıldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir.

Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir.

Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?