Heidi Klum yaşayan heykel oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Moda dünyasının en çok konuşulan gecesi olan Met Gala, bu yıl da sınırları zorlayan tarzlara sahne oldu. Ancak gecede öyle bir isim vardı ki, konsepti adeta bambaşka bir boyuta taşıyarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

2026 temasının “Costume Art” (Kostüm Sanatı) ve kıyafet kodunun “Fashion is Art” (Moda Sanattır) olması, yorum özgürlüğünü artırırken, 52 yaşındaki yıldız bu özgürlüğü sonuna kadar kullandı.

Geceye damga vuran isim, adeta yaşayan bir heykele dönüşen Heidi Klum oldu. Taş dokulu, heykelsi detaylarla kaplı çarpıcı kostümüyle Klum, kırmızı halıda adeta sanat eseri gibi yürüdü.

Ünlü modelin bu dramatik dönüşümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı “Heidi Klum Met Gala’da ikinci bir Cadılar Bayramı bulmuş” yorumunu yaparken, bir diğeri “Her şeye Halloween ruhu katmasına bayılıyorum” dedi. Ancak herkes aynı fikirde değildi; bazı kullanıcılar ise görünümü “rahatsız edici” bulduklarını dile getirdi.