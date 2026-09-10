Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı

Bir dönemin fenomen dizisi İstanbullu Gelin ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hira Koyuncuoğlu özel hayatıyla gündemde.

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı 'Bade' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan'dan aldığı romantik evlenme teklifine evet demişti.

Hira Koyuncuoğlu ve nişanlısı Baran Sulhan, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu, düğünden kareleri Instagram hesabından '06.09.2026' notuyla paylaştı. Beyaz kalp emojili nikah pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Hira Koyuncuoğlu'nun sade gelinliği ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.

