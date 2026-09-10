MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Bade karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan ile gözlerden uzak sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı

Bir dönemin fenomen dizisi İstanbullu Gelin ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hira Koyuncuoğlu özel hayatıyla gündemde.

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı 'Bade' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan'dan aldığı romantik evlenme teklifine evet demişti.

Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı 1

Hira Koyuncuoğlu ve nişanlısı Baran Sulhan, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı 2

Ünlü oyuncu, düğünden kareleri Instagram hesabından '06.09.2026' notuyla paylaştı. Beyaz kalp emojili nikah pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı 3

Hira Koyuncuoğlu'nun sade gelinliği ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Hira Koyuncuoğlu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğeni topladı 4

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...
Aşk ve Taht gerçek tarih mi, kurgu mu? Aşk ve Taht gerçek tarih mi, kurgu mu?

Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.