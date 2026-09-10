Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar'a yorum yağdı

Show TV’nin CNP Film imzalı, başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın paylaştığı Sevdan Bir Ateş dizisi 9 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. İlk bölümde özellikle Özge Özacar'ın oyunculuğu büyük beğeni aldı.

X'te Sevdan Bir Ateş birinci bölüm sonrası "Dizi tutar", "Çarşamba reytinglerini toplar", "Özge oyunculuğunu konuşturmuş", "Partner olarak efsane ikili dizi tutar", "Muhteşem iş" yorumları yağdı.

SEVDAN BİR ATEŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen ilk bölümünün ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

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Yayınlanan tanıtıma; Mirza ve Leyla’nın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi damga vururken; geçmişin silinmeyen izleri, dinmeyen öfkesi ve kapanmamış hesapları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.



Mirza’nın düğün günü ortadan kaybolması herkesi büyük bir soru işaretinin içinde bırakırken, Mirza’nın Hüma’nın annesinin kim olduğunu öğrenmek için attığı adımlar, geçmişte saklı kalan sırların kapısını aralıyor.



Destan’la evlenmek üzere olan Mirza, yıllar sonra karşısına çıkan Leyla’yla geçmişi ve geleceği arasında sıkışırken, tanıtımın finalinde “İstersen yalan söyle, inanacağım” sözleri büyük bir yüzleşmenin habercisi oluyor.