MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar'a yorum yağdı

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan 2. bölüm fragmanında Mirza ve Leyla'nın yıllar sonraki yüzleşmesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin ilk bölümüne de "Reyting alır" yorumlar yağdı.

Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar'a yorum yağdı
Nebahat Kübra Akalın

Show TV’nin CNP Film imzalı, başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın paylaştığı Sevdan Bir Ateş dizisi 9 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. İlk bölümde özellikle Özge Özacar'ın oyunculuğu büyük beğeni aldı.

X'te Sevdan Bir Ateş birinci bölüm sonrası "Dizi tutar", "Çarşamba reytinglerini toplar", "Özge oyunculuğunu konuşturmuş", "Partner olarak efsane ikili dizi tutar", "Muhteşem iş" yorumları yağdı.

Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar a yorum yağdı 1

SEVDAN BİR ATEŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen ilk bölümünün ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar a yorum yağdı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevdan Bir Ateş başlar başlamaz gündem oldu Sevdan Bir Ateş başlar başlamaz gündem oldu

Yayınlanan tanıtıma; Mirza ve Leyla’nın yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi damga vururken; geçmişin silinmeyen izleri, dinmeyen öfkesi ve kapanmamış hesapları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.
Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar a yorum yağdı 3

Mirza’nın düğün günü ortadan kaybolması herkesi büyük bir soru işaretinin içinde bırakırken, Mirza’nın Hüma’nın annesinin kim olduğunu öğrenmek için attığı adımlar, geçmişte saklı kalan sırların kapısını aralıyor.

Sevdan Bir Ateş 2. bölüm fragmanı: Özge Özacar a yorum yağdı 4
Destan’la evlenmek üzere olan Mirza, yıllar sonra karşısına çıkan Leyla’yla geçmişi ve geleceği arasında sıkışırken, tanıtımın finalinde “İstersen yalan söyle, inanacağım” sözleri büyük bir yüzleşmenin habercisi oluyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi dönüyor! İşte bu akşam ekrana gelecek dizilerFenomen dizi dönüyor! İşte bu akşam ekrana gelecek diziler
Güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğenildiGüzel oyuncu sessiz sedasız evlendi! Sade gelinliği beğenildi

Anahtar Kelimeler:
Özge Özacar Sevdan Bir Ateş dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.