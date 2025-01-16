MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hollywood'un ünlü yönetmeni David Lynch hayatını kaybetti!

Hollywood'un ünlü yönetmeni David Lynch hayatını kaybetti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.01.2025 22:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti. Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch'a geçtiğimiz aylarda 'amfizem' teşhisi konulmuştu.

Sinemanın en ünlü yönetmeleri arasında yer alan David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin vefat haberini ailesi sosyal medyadan açıkladı.

Sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran büyük yönetmen David Lynch'in son projesi, 2017 yapımı "Twin Peaks: The Return" olmuştu.

AMFİZEM HASTALIĞINA YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz ağustos ayında Sight and Sound dergisine konuşan Lynch, hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle amfizem hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Covid'e yakalanma korkusu taşıyan Lynch "Uzun süredir sigara içmekten amfizem oldum ve bu yüzden istesem de istemesem de evden çıkamıyorum. Soğuk algınlığım olsa bile hastalanmam benim için çok kötü olurdu" dedi ve "Oksijen bitmeden önce sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" diye eklemişti.

DAVİD LYNCH KİMDİR?

David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Missoula, Montana’da doğdu.

Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi.

Washington DC’deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu’nda eğitime başladı ve 1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu.

Pennsylvania Akademisi’nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times) ‘ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı.

Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet’i üretti.

1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi.

Filmgrafisinde en çok göze çarpan filmler ise şöyle;

Eraserhead (1977)

The Elephant Man (1982)

Dune (1984)

Blue Velvet – Mavi Kadife (1988)

Lost Highway – Kayıp Otoban (1997)

Mulholland Drive – Mulholland Çıkmazı (2001)

Does That Hurt You? (2002)

Inland Empire (2006)

Anahtar Kelimeler:
Yönetmen sinema
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kararına sert tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi..."

ABD'nin kararına sert tepki! "Bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi..."

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Mavi renkli gömlek için toplatma kararı alındı! Bakın içinde hangi madde bulundu...

Mavi renkli gömlek için toplatma kararı alındı! Bakın içinde hangi madde bulundu...

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

'15 bin TL ödüyorsanız...' Tüm kiracıları ilgilendiriyor

'15 bin TL ödüyorsanız...' Tüm kiracıları ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.