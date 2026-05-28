Hülya Avşar’dan tartışma yaratan bayram buluşması! Kaya Çilingiroğlu eski eşleri ile bir araya geldi

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve onun eski eşi Feraye Tanyolaç ile Hülya Avşar, bayram yemeği için bir araya geldi.

Avşar kızı, bayram yemeğinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, paylaşımına, "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düştü.

Paylaşımda Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç'ın oğlu Kaya Çilingiroğlu Jr. da yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hülya Avşar'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü isme; 'Kocamın beni aldatıp benden sonra evlendiği kadınla aynı karede olmam için kocamı bir gram bile sevmemiş olmam lazım', 'Bu ne saçma fotoğraf ya! Kâbus gibi', 'Bu kadar geniş olmaya gerek var mı?' şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise; 'medeniyet böyle bir şey', 'ne güzel bayram kutlamışlar' gibi yorumlar yaptılar.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çifti, 1997 yılında Paris'te gerçekleştirilen muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti. Magazin basınının yakından takip ettiği Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, 2005 yılında noktalama kararı aldı. Çift, Zehra Çilingiroğlu'nu 1998 yılında kucağına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç, 2009 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliğinden Hüseyin adından oğlu dünyaya geldi. İkili, 2014 yılında boşandı.