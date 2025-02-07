İnci Taneleri'nde gerçek ortaya çıktı! Azem’in karısını kim öldürmüş, katil kim? Sosyal medyada tepki çekti

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisi son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizide uzun zamandır merak edilen büyük sır ortaya çıktı. İnci Taneleri'nin 31. bölümünde Azem yıllardır sakladığı gerçek sonunda öğrenildi.

BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKTI

Azem, doğum günün ardından çocuklarıyla bir araya geldi. Annelerinin nasıl öldüğünü ve neden cezaevine girdiğini anlattı;

"Biliyorsunuz biz annenizle okulda tanıştık. Sevdik, çok sevdik birbirimizi. Okul yıllarında hep birlikteydik. Derken okul bitti, bir yol ayrımına geldik. Ya evlenecektik ya da… Ama korktuk işte o sıra, çok gençtik. İlk aşkımızla evlenmek, insan ilk deneyimde bulduğunda onun en iyisi olduğunu anlayamıyor. Krizler çıkmaya başladı, biz de ayrıldık. O ayrı olduğumuz dönemde, ne kadar saçmalayabilirsen ben de o kadar saçmaladım. Çok gezdim, çok içtim nerede akşam orada sabah, dağıldım işte… Bunu gören dostlarımız; Kasım ile Nergis bizi bir araya getirmeye çalıştılar. Hande de o sıra bir ilişki denedi bir süre o da yürütemedi… Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Evlendik. Hiç paramız yoktu, şartlar kötüydü ama bir yuva kurmayı başardık. Sonra sen doğdun Nehir, kız çocuk bereketiyle gelir derler, senin evimize getirdiğin coşkuyu tarif etmek çok zor. Sonra Özgür doğdu ailemizi kurmuştuk. Yücedağ Ailesi, Özgür bir Nehir gibi akacaktı ama öyle olmadı.

Yıllar geçti, her şeyin yolunda olduğu bir dönemde durup dururken bir kadın çıktı ortaya ve saçma sapan şeyler söyledi. Benden bir çocuğu olduğunu söyledi. Hiç tanımadığım, hatırlamadığım bir kadın böyle bir şey söyleyince deli olduğunu düşündüm. Doğru düzgün dinlemedim, kovdum kadını. O yıllarda aşırı idealist mesleğimle ilgili, kendimle ilgili çok ciddi fikirlerim vardı. Bu ülkede kimsenin yapamadığını, eğitim reformunu ben yapacaktım. Hayattaki en önemli şey buydu, kariyerim yani… Sürekli dergilere, yazılar yazıyordum… Kariyerist bir adamdım… Ben kovdukça kadın vazgeçmedi, gelmeye devam etti.

O korkunç gün… O gün de eve gelmiş, yanında çocuk elinde de DNA testi… Ben apartmana girdiğimde kapının önünde bir tartışma başlamıştı, Hande de ‘bu manyak kim’ diye düşünüp orada tartışmaya başlamışlar… Ben merdivenlerin dibine geldiğimde yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı, tam müdahale edeceğim sırada Hande tam elini kaldırıp git dediği anda çocuk itti Hande’yi…

Dengesini kaybedince merdivenlerden. Çocuğun bir suçu yoktu annesini korumak için bir refleksti sadece… Her şeyin bu noktaya gelmesini sağlayan bendim, benim yüzümden oldu. O yüzden suçu üstlendim. Çünkü benden başka suçlu yoktu.''

Azem'in anlattıkları karşısında ne yapacağını bilemeyen Özgür ve Nehir gözyaşlarına boğuldu. Azem daha sonra dostları Kasım ile Nergis’in yanına gitti. Çocuklarına her şeyi anlattığını söyledi.

ELEŞTİRİ YAĞDI

İnci Taneleri'nde ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri pek tatmin etmedi. Sosyal medyada; 'Başka bir şey bulamamışlar mı?', 'Çok saçma', 'Dizi analistlerini bile dumura uğratan sonuçla karşılaştık ', 'Diziyi resmen bitirdiler' gibi eleştiriler yapıldı.