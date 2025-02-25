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İrem Derici ve Sevda Türküsev kapışması! Uçakta karşılaştılar, sonrasında ortalık karıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 07:17
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Sevda Türküsev, İrem Derici ile aynı uçaktaydı! Uçaktan iner inmez şarkıcı ve ekibine ağzına geleni söyleyen Türküsev'in sözlerini duyan İrem Derici dayanamadı. İşte İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında yaşananlar...

İrem Derici ve Sevda Türküsev kapışması! Uçakta karşılaştılar, sonrasında ortalık karıştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile tartışmalı açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Sevda Türküsev, bir uçak yolculuğunda karşılaştı. Uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup gülmeleri, Türküsev’i rahatsız etti.

Bu durumu sosyal medya hesabından bir video ile paylaşan Türküsev, Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Ancak İrem Derici de sessiz kalmayarak, sosyal medyada Türküsev’e yanıt verdi.

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"KÜFÜRLÜ KONUŞMALAR..."

Türküsev, uçaktan indikten sonra "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diyerek isyan etti.

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Türküsev’in eleştirilerini gören İrem Derici de sessiz kalmadı tabii. Derici “Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepki gösterdi.

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İrem Derici
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