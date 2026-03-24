Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı: "Her an her şey olabilir"

TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Erol Köse'nin ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Köse ses kaydında, “Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir Allah korusun. Size güvenim sonsuz Betül hanım, saygılarımla" dedi.

"Vasiyetimdir bana bir şey olursa unutmayın hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm her şey olabilir, Allah korusun size güvenim sonsuz Betül hanım saygılarımla." (TV100) — Mynet (@mynet) March 24, 2026

Köse, ses kaydında vasiyetinden kızının haberdar olduğunu ifade ediyor.

EVİNDE NOT BULUNMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' ifadeleri dikkat çekti.

