Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı: "Her an her şey olabilir"

TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Erol Köse'nin ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.
Köse ses kaydında, “Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir Allah korusun. Size güvenim sonsuz Betül hanım, saygılarımla" dedi.
Köse, ses kaydında vasiyetinden kızının haberdar olduğunu ifade ediyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' ifadeleri dikkat çekti.
