Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı: "Her an her şey olabilir"

Ünlü yapımcı Erol Köse (61), Maslak'taki bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Erol Köse'nin 3 ay önce avukatına vasiyeti ile ilgili attığı ses kaydı ortaya çıktı. Köse ses kaydında, "Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir" dedi.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Erol Köse'nin ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Köse ses kaydında, “Vasiyetimdir bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir Allah korusun. Size güvenim sonsuz Betül hanım, saygılarımla" dedi.

Köse, ses kaydında vasiyetinden kızının haberdar olduğunu ifade ediyor.

EVİNDE NOT BULUNMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not bulunmuştu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' ifadeleri dikkat çekti.
