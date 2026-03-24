Ve bir devrin sonu! Muhammed Salah için resmi açıklama: Maalesef o gün geldi...

İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Liverpool FC’de önemli bir ayrılık resmiyet kazandı. Takımın sembol isimlerinden Muhammed Salah, sezon sonunda kulübe veda edeceğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Mısırlı yıldızın 2025-2026 sezonunun ardından Liverpool kariyerini noktalayacağı belirtilirken, oyuncunun kulüp tarihine geçen performansına vurgu yapıldı. Açıklamada, Salah’ın katkılarının ilerleyen süreçte özel bir şekilde anılacağı ifade edilerek, Anfield’daki vedasının sezonun ilerleyen dönemlerinde gerçekleşeceği aktarıldı.

"MAALESEF O GÜN GELDİ"

Salah ise duygusal bir mesajla ayrılığı doğruladı. Deneyimli futbolcu, "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım." sözleriyle kararını duyurdu.

Yıldız oyuncu açıklamasının devamında, kulüp ve şehirle kurduğu bağı şu ifadelerle dile getirdi: "Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam."

"TAKIM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR"

Liverpool formasıyla sayısız başarıya imza atan Salah, taraftarlara ve takım arkadaşlarına da teşekkür etti. Tecrübeli yıldız, "Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." diyerek veda sürecine duygusal bir nokta koydu.