SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Ve bir devrin sonu! Muhammed Salah için resmi açıklama: Maalesef o gün geldi...

Liverpool FC’nin efsane isimlerinden Muhammed Salah, sezon sonunda takıma veda edeceğini açıkladı. Kulüp de ayrılığı resmen duyururken, yıldız futbolcunun Anfield’daki vedasının sezon içinde özel bir organizasyonla gerçekleştirileceği belirtildi.

Cevdet Berker İşleyen
Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Liverpool FC’de önemli bir ayrılık resmiyet kazandı. Takımın sembol isimlerinden Muhammed Salah, sezon sonunda kulübe veda edeceğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Mısırlı yıldızın 2025-2026 sezonunun ardından Liverpool kariyerini noktalayacağı belirtilirken, oyuncunun kulüp tarihine geçen performansına vurgu yapıldı. Açıklamada, Salah’ın katkılarının ilerleyen süreçte özel bir şekilde anılacağı ifade edilerek, Anfield’daki vedasının sezonun ilerleyen dönemlerinde gerçekleşeceği aktarıldı.

"MAALESEF O GÜN GELDİ"

Salah ise duygusal bir mesajla ayrılığı doğruladı. Deneyimli futbolcu, "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım." sözleriyle kararını duyurdu.

Yıldız oyuncu açıklamasının devamında, kulüp ve şehirle kurduğu bağı şu ifadelerle dile getirdi: "Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam."

"TAKIM ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR"

Liverpool formasıyla sayısız başarıya imza atan Salah, taraftarlara ve takım arkadaşlarına da teşekkür etti. Tecrübeli yıldız, "Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." diyerek veda sürecine duygusal bir nokta koydu.

Anahtar Kelimeler:
transfer Liverpool Muhammed Salah son dakika salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.