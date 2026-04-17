İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı! Her şeyi sildi, türbeye gitti

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu son dönemde evliliğiyle gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı. Ekim 2024'te hayatlarını birleştiren çiftin evliliği tek celsede bitti.

Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu, boşanma sonrası soluğu Hz. Yuşa Türbesi’nde aldı.

HER ŞEYİ SİLDİ

Helvacıoğlu, boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Kaspar' soyadını kaldırarak, Ural Kaspar ile yer aldıkları fotoğrafları da sildi.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar daha önce birçok kez ayrılık haberleri ile gündeme gelmiş ancak ünlü oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.