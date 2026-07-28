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Tuzlu Kahve sete çıktı! Şevval Sam'ın Adanalı Candan imajı

Yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek Tuzlu Kahve dizisi sete çıktı. Tuzlu Kahve oyuncuları merak edilirken dizide Adanalı Candan'a hayat veren Şevval Sam'ın değişimi dikkat çekti.

Tuzlu Kahve sete çıktı! Şevval Sam'ın Adanalı Candan imajı

Ekranların tek aile komedisi Tuzlu Kahve'nin yıldız oyuncuları ilk set gününü yapımcı Polat Yağcı'yla birlikte pasta keserek kutladı. Dizide Adanalı Candan karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni imajı dikkat çekti.

TUZLU KAHVE KONUSU

Tuzlu Kahve, İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesi ile başlıyor. Dizide evlenmek isteyen genç çiftler, bir masada bir araya gelmesi dahi imkansız olan aileleri karşı karşıya getiriyor. Dizi; aşkın sadece iki insan arasında değil; aileler ve gelenekler arasında da sınandığını bize bir kez daha hatırlatıyor.

Tuzlu Kahve sete çıktı! Şevval Sam ın Adanalı Candan imajı 1

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Ekranların özlediği o nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille sunacak olan yapım, oyuncu kadrosuyla tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapıyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı kadro, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.--

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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