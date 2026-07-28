Melek Mosso'nun dansına Seren Serengil'den eleştiri: Ucuz duruyor

Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde güçlü sesi, enerjik dansları ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Melek Mosso'nun özellikle sahnede dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kırmızı elbisesiyle bir an olsun yerinde durmayan Mosso'nun dansı Seren Serengil'den ise eleştiri aldı.

Seren Serengil Melek Mosso'nun dans ettiği anlara şu yorumu yaptı:

"Ya çok ucuz duruyor bu hareketler keşke yapmasa. Bir de beden tarzına yakışmıyor, estetik durmuyor. Ne gerek var her şey (her şey) herkese yakışacak diye bir şey yok. Proporsiyon buna izin vermiyorsa sadece şarkı söylemen birkaç sallanmak daha doğru olacaktır. Şu boşlukta çıkan birkaç isimden biri olarak hazır böyle bir popülarite yakalamışken bunun sınırlarını zorlamak gereksiz... Olduğu kadar bile mucizeyken..."