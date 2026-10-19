Irina Shayk Victoria’s Secret partisine şeffaf pantolonla geldi! Olay tarz

Moda dünyasının heyecanla beklediği Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl Los Angeles’ta gerçekleşen büyüleyici bir şovla izleyicilerle buluştu. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk ve Barbara Palvin gibi dünyaca ünlü süper modellerin podyumda yer aldığı defilenin ardından afterparty düzenlendi.

Irina Shayk ve Bella Hadid, Victoria’s Secret 2026 Defilesi’nin ardından düzenlenen partide iddialı tarzlarıyla dikkat çekti. Podyumda melek kanatlarıyla yürüyen ünlü modeller, West Hollywood’daki gecede cesur kombinleriyle objektiflere yansıdı.

Irina Shayk, Victoria’s Secret defilesi sonrası partisinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

40 yaşındaki Irina Shayk, Victoria’s Secret podyumundaki ilk yürüyüşünün üzerinden geçen 10 yılı kutladığı gecede siyah sütyen ve düşük bel, transparan pantolon tercih etti.

İç çamaşırı üzerine giydiği şeffaf pantolonunu tanga ile tamamlayan model, cesur tarzıyla dikkat çekti. Elmaslarla süslenmiş ve üzerinde “Angel” yazan kemeri ise görünümünün en çarpıcı detaylarından biri oldu.