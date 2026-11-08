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İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci çocuklarının adını Mayda koydu

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci kez anne-baba oldu. Survivor'da tanışıp evlenen çift ilk çocuklarına İlis adını koyarken ikinci çocuklarının adını ise Mayda koydu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci çocuklarının adını Mayda koydu
Nebahat Kübra Akalın

İsmail Balaban ile aynı yıl yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. İsmail Balaban ve eşi merakla bekledikleri kız bebeklerine 10 Temmuz 2025 günü kavuşmuştu. Çift kızlarına İlis adını koymuştu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci kez anne-baba oldu. Çiftin bir kız bebeği daha dünyaya geldi.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci çocuklarının adını Mayda koydu 1

MAYDA NE DEMEK?

İsmail Balaban ilk aile pozunu "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" notuyla paylaştı.
İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikinci çocuklarının adını Mayda koydu 2

İlayda Şeker doğumdan sonra bir video çekerek paylaştı ve "Bebeğimizin isminin anlamını sormuşsunuz. İsmail'in -ma'sı İlayda'nın -yda'sı... Birleştirince Mayda" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker
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