İşte Doğukan Güngör'ün yeni dizisi: Haysiyet

SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı.

Bir süredir herhangi bir projede rol almayan Doğukan Güngör'e Kanal D'den teklif gecikmedi.

Oyuncunun yeni projesi Kanal D yapımı Haysiyet oldu. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosu Leyla Uslu Oter'e ait.

HAYSİYET KONUSU

Dizinin senaryosunu okumaya başlayan Doğukan Güngör paylaşım yaptı. Henüz Doğukan Güngör'ün partnerinin kim olacağı belli değilken dizinin konusu da merak ediliyor.

Dizi; modern bir ‘Yaprak Dökümü’ hikayesi olarak Mehmet ve Simay karakterlerinin aşkını anlatacak.

Sosyal medyada Doğukan Göngör'ün paylaşımına "Bu dizi tutar" yorumları yağdı.