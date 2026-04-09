Nisa Bölükbaşı özel içerik paylaşımı için abonelik açtı! 24 saatte neredeyse asgari ücret kazandı

Survivor'a katıldığı ilk sezon şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, burada adını geniş kitlelere duyurdu.

Daha sonra oyunculuğa ve sosyal medya fenomenliğine devam eden Nisa Bölükbaşı özel hayatıyla uzun süre magazin manşetlerinde kaldı. Nisa Bölükbaşı son olarak Instagram'da abonelik sistemine geçişiyle adından söz ettirdi.

Birçok ünlü ismin özel paylaşımlar için aktif hale getirdiği abonelik sistemini Nisa Bölükbaşı da aktif hale getirdi. Bölükbaşı'nın 199,99 TL'den açtığı abonelik sistemine 24 saat olmadan 107 kişi abone oldu.

Abonelere özel paylaşımlar yapan Nisa Bölükbaşı, abonelik sisteminden henüz 24 saat olmadan 21.400 TL kazandı.