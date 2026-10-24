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İzzet Yıldızhan tahliyesinin ardından ilk kez ortaya çıktı! ''Herkesten şikayetçiyim''

19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayet soruşturmasında 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla yargılanan İzzet Yıldızhan tahliyesinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Yıldızhan 'Herkesten şikayetçiyim' diyerek açıklamalarda bulundu.

İzzet Yıldızhan tahliyesinin ardından ilk kez ortaya çıktı! ''Herkesten şikayetçiyim''
Öznur Yaslı İkier

Ümraniye’de 19 Mart’ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının karar duruşması Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Soruşturmada yargılanan şarkıcı İzzet Yıldızhan günler sonra açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, itibarını zedeleyenler hakkında dava açacağını söyledi.

Sanatçı, "Bu süreçte ben ve bütün ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen beni daha çok üzen 3-5 kendini bilmez, sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkında inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. Beni esas olan sanat camiasında olan konular üzdü. Onlarla ilgili şikayetçiyim, dava süreci başladı. İtibar zedelemesi yapan herkesten şikayetçiyim. Bununla ilgili maddi yararı komple Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum" dedi.

İzzet Yıldızhan tahliyesinin ardından ilk kez ortaya çıktı! Herkesten şikayetçiyim 1

'EN BÜYÜK ZARARI AİLEM GÖRDÜ'

Yıldızhan, "Bu zamana kadar neden sessiz kaldınız?" sorusuna, "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum, ortada ciddi dava yürüyordu. Kendimi çektim ve sonucunu bekledim. Benim hakkında gerçek belli oldu. Davanın hiçbir yerinde olmadığım açıklandı ve beraat ettim. Sustum ve ailemle zaman geçirdim" yanıtını verdi.

İzzet Yıldızhan tahliyesinin ardından ilk kez ortaya çıktı! Herkesten şikayetçiyim 2

Cezaevi sürecinden bahseden Yıldızhan, "Kötü bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Kader mahkumlarını bir an önce ailelerine kavuştursun. Cezaevi sürecinde en büyük zararı ailem gördü. Bana atılan iftiralar beni üzdü" diye konuştu.

Kolu sargılı olan Yıldızhan, "Çocuklarla bahçede top oynarken düştüm, elim kırıldı" dedi.

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İzzet Yıldızhan
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