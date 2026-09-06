Jennifer Lopez kırmızı elbisesiyle adından söz ettirdi

Jennifer Lopez, New York'ta menajeri Benny Medina ile çıktığı akşam yemeğinde tercih ettiği iddialı kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu. 57 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın derin göğüs dekolteli görünümü sosyal medyada da gündem oldu.

Jennifer Lopez, çarşamba akşamı New York'ta Michelin yıldızlı Akdeniz restoranı Or'esh çıkışında objektiflere yansıdı.

57 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, oldukça derin göğüs dekoltesine sahip kırmızı bir elbise giydi. Bilek hizasına kadar uzanan fit-and-flare kesim elbisesini bej renkli topuklu terlikler ve aynı tonlarda bir çantayla tamamladı.



Lopez, cesur elbisesini ön plana çıkarmak için takı kullanımını minimumda tuttu. Kolye takmayan ünlü isim, yalnızca küçük ve zarif takılar tercih etti.

Moda tercihleriyle sık sık konuşulan Jennifer Lopez'in bu kombini de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.